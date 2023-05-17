ФАС проверит законность услуг сотовых операторов по кредитованию

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Абоненты жалуются на навязывание им услуг по предоставлению микрозаймов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru

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Законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов проверит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Пункт о согласии получать информацию о кредитах по умолчанию вносят в пользовательское соглашение. Однако отдельно об изменениях не предупреждают.

Отписаться от таких предложений сложно — требуется целиком изучить текст документа и найти в нем строчку с отказом от данной услуги. В случае потери телефона или незаконного доступа к мобильным приложениям — на владельца могут оформить займы. Сотовые операторы гарантий по защите данных от утечек не дают.

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