ФАС проверит законность услуг сотовых операторов по кредитованию
Абоненты жалуются на навязывание им услуг по предоставлению микрозаймов.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru
Законность услуг сотовых операторов по предоставлению микрозаймов проверит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Пункт о согласии получать информацию о кредитах по умолчанию вносят в пользовательское соглашение. Однако отдельно об изменениях не предупреждают.
Отписаться от таких предложений сложно — требуется целиком изучить текст документа и найти в нем строчку с отказом от данной услуги. В случае потери телефона или незаконного доступа к мобильным приложениям — на владельца могут оформить займы. Сотовые операторы гарантий по защите данных от утечек не дают.
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