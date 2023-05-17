«Выживший»: Мария Погребняк рассказала о проблемах со здоровьем у детей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Мария Погребняк рассказала, что два ее сына заболели

«Выживший»: Мария Погребняк рассказала о проблемах со здоровьем у детей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость восстанавливается после тяжкой ночи походом в салон красоты.

Блогер Мария Погребняк рассказала, что у ее детей появились серьезные проблемы со здоровьем.

Так, минувшую ночь она практически не спала, поскольку оба ее сына заболели. Естественно, наутро Артем и Алексей остались дома, а в школу отправился только сын Павел. Оказалось, что у старшего диагностирован аллергический кашель, а младший простудился.

«Выживший. Пашка за всех братьев отдувается», — написала знаменитость в личном блоге.

Звезда также добавила, что после того как ребенок ушел в школу, она, в свою очередь, отправилась на массаж лица, чтобы избавиться от последствий тяжелой ночи. При этом Погребняк отметила, что ходит на данную процедуру дважды в неделю, потому что лишь это приводит ее лицо в идеальное состояние и придает бодрый, свежий вид.

Но на этом уход за собой у блогера не закончился — та решила сходить еще и в салон красоты, чтобы сделать макияж и укладку. Образ, судя по всему, получился весьма естественным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Погребняк чуть не развелась с мужем.

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«Выживший»: Мария Погребняк рассказала о проблемах со здоровьем у детей

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