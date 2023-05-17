У всех по-разному: как избежать появления морщин и старения кожи

У каждого человека процессы старения запускаются по-разному, но заботиться о коже необходимо всем. Что для этого требуется?

Есть несколько причин, из-за которых на лице появляются столь нежеланные морщины. Об этом изданию «Страсти» сообщила врач-дерматолог Яна Ильина.

«Старение — естественный физиологический процесс, который сопровождается характерными изменениями в каждой возрастной группе. В результате организм утрачивает способность поддерживать гомеостаз (саморегуляцию), снижает свои регенеративные, антиоксидантные и защитные способности», — отметила эксперт.

Для того, чтобы кожа слишком рано не потеряла свои свойства, важно следить за образом жизни и повысить качество уходовой косметики. Как уточняет дерматолог, у каждого человека процессы старения происходят по-разному.

До 25 лет собственные резервы помогают коже оставаться молодой и красивой без использования дополнительных косметических и лечебных средств. Дефицит коллагена и гиалуроновой кислоты появляется только при различных внутренних негативных процессах или негативном воздействии окружающей среды.

Специалист отмечает, что до 30 лет эпидермис обновляется один раз в месяц, а к 55 годам — раз в два месяца. Кроме того, утолщается роговой слой, кожа становится менее увлажненной и эластичной, появляются пятна и морщины.

Ильина разделила причины раннего старения на две категории — внутренние и внешние. Первые связаны с генетической предрасположенностью, гормональными нарушениями или гликацией.

Это химическая реакция, которая происходит в результате присоединения сахаров (углеводов) к белкам. Они накапливаются в клетках и разрушают поддерживающий «каркас» кожи.

К внешним факторам же, как уточняется, следует отнести ультрафиолетовое излучение, курение, неправильное питание и стресс. При этом усилить негативное влияние на кожу могут и вредные привычки.

Среди них — неприменение солнцезащитных средств, отсутствие сбалансированного питания, дефицит витаминов и микроэлементов, а также отсутствие домашнего ухода за кожей лица. Помимо этого, список возможных причин состоит из отсутствия полноценного сна, наличия вредных привычек и потребления слишком большого количества сладкого.

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