ФСБ задержала нескольких пособников «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Забайкальском крае

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Задержанные пытались пропагандировать террористическую деятельность на территории РФ.

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; УФСБ РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Дагестан были задержаны четыре пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей в Сирии. Об этом сообщает ФСБ по Забайкальскому краю.

«Следуя инструкциям, полученным от функционеров запрещенной организации, задержанные на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, известно о том, что по месту жительства террористов были обнаружены средства связи, платежные инструменты, а также документы, которые подтверждают их противоправную деятельность.

Возбуждены уголовные дела, продолжаются следственные действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Москве были задержаны пособники террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
79.98
0.88 87.16
1.07
Собой владеть — все одолеть: китайский совет дня на среду, 17 мая

Последние новости

12:20
ФСБ задержала нескольких пособников «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Забайкальском крае
12:16
Суд обязал Google вернуть РЕН ТВ доступ к девяти YouTube-каналам
12:16
«Личность, а не собственность»: почему вредно душить детей заботой
12:02
ФАС заявила о необходимости распространить параллельный импорт на все товары
12:00
«Неопределенный срок»: генерал США назвал причину затягивания наступления ВСУ
11:53
Путин принимает участие в подписании соглашения о создании ж/д дороги в Иране

Сейчас читают

Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
Джо Байден назвал возможный дефолт разрушительным для экономики США
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023