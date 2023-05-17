ФСБ задержала нескольких пособников «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Забайкальском крае

На территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Дагестан были задержаны четыре пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, действующей в Сирии. Об этом сообщает ФСБ по Забайкальскому краю.

«Следуя инструкциям, полученным от функционеров запрещенной организации, задержанные на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Кроме того, известно о том, что по месту жительства террористов были обнаружены средства связи, платежные инструменты, а также документы, которые подтверждают их противоправную деятельность.

Возбуждены уголовные дела, продолжаются следственные действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Москве были задержаны пособники террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.