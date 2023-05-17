Кто все-таки в ответе? Госдума разрешила регионам усыплять бездомных собак

Депутаты в первом чтении приняли поправки в закон об обращении с безнадзорными животными. Теперь их судьбой власти каждого субъекта смогут распоряжаться на свое усмотрение.

Госдума приняла поправки в законопроект об обращении с бродячими животными, наделяющий регионы правом распоряжаться судьбой бездомной особи на свое усмотрение. Это значит, что власти смогут в том числе решать вопрос об усыплении бездомных собак, правда, с учетом местных жителей.

Согласно документу, существующие приюты закрываться не будут, но регионы, в которых есть финансовые трудности, получат новые возможности в вопросе обращения с бродячими животными.

«У большей части субъектов средства на приюты отсутствуют либо затраты на них в масштабах местных бюджетов очень значительны, при том что необходимо оказывать больше внимания развитию социальной инфраструктуры», — отметил председатель Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

С чего все началось

В апреле Россию потрясла история с бродячими собаками в Оренбурге. Стая псов загрызла восьмилетнего мальчика среди бела дня — маленького Максима смогли опознать лишь по одежде. Местные жители в отместку начали без разбора травить и убивать бездомных собак.

Оказалось, что в Оренбурге уже несколько лет без надзора гуляют целые стаи бродячих псов, следить за которыми власти не могут из-за финансовых трудностей. В городе существует лишь один приют для животных вместимостью до 500 особей, в то время как на улицах города их насчитывается около семи тысяч. Есть также четыре частных приюта, но они тоже переполнены.

Гуманный отлов или усыпление

В принятом Госдумой законопроекте не сказано прямо, возможны ли эвтаназия и усыпление безнадзорных животных. Однако некоторым регионам, подобным Оренбургскому, за неимением другого выхода придется поступать именно так.

Действующие нормы гласят, что бездомных собак после отлова помещают в приют и снова выпускают на волю через определенное время. А новые нормы это правило в исключительных случаях отменяют.

Депутаты во мнениях разошлись: кто-то одобрил инициативу с тем посылом, что в некоторых регионах нападения собак участились, а кто-то раскритиковал поправки, так как не все животные на улицах агрессивны. А умирающие в муках собаки на глазах у жителей и детей — не лучший выход из ситуации.

Биржа труда для собак, или четвероногие солдаты

Депутат Федот Тумусов предложил отправлять бродячих собак в зону спецоперации. Перед этим, конечно, отдавать их кинологам, чтобы обучить всему необходимому.

«Эти животные могут там приносить пользу людям, вытаскивать раненых и разминировать участки», — объяснил он.

В зоне СВО действительно есть собаки, которые во многом выручают военных. Они находят людей под завалами, самодельные взрывные устройства, могут разминировать особо опасные участки. К слову, все собаки там обеспечены самым необходимым: кормом, экипировкой и лекарствами. Однако, по словам многих военных кинологов, держать псов на линии боевого соприкосновения все-таки нецелесообразно, так как их психика уязвимее человеческой, а гибель зачастую бывает неоправданной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сегодня решают проблему бродячих псов в России.