«Норм и правил нет»: Песков о случае плетения косичек в цветах украинского флага

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Песков оценил призыв к МВД разъяснить сочетание желтого и синего цветов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; 5-tv.ru

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По его словам, какие-то действия в отношении девочки могли приниматься со стороны полиции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случай в Ханты-Мансийске с девочкой и ее косами в цветах украинского флага. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

По его словам, обращаться за разъяснениями по этому делу следует в МВД.

«Мне здесь нечего сказать. Если смотреть на букву закона, то нет, конечно, норм и правил. Если какие-то действия предпринимались со стороны МВД, то к ним и обращаться за разъяснениями», — заявил Песков.

До этого стало известно о том, что в преддверии 9 Мая в Ханты-Мансийске девочка появилась с вплетенными в волосы лентами цветов украинского флага. На голове школьницы якобы был выбрит знак, напомнивший ей символику батальона «Азов»*.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков прокомментировал запрет на увольнение для чиновников.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.

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