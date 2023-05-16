«Обычная утка»: Песков прокомментировал запрет на увольнение для чиновников

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 95

Песков назвал уткой данные о запрете российским чиновникам увольняться до конца СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Информация в Telegram-каналах оказалась лживой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информационной уткой данные о запрете российским чиновникам увольняться со своих должностей до окончания специальной военной операции. Об этом он заявил на очередном брифинге журналистам.

«Нет, я не могу это подтвердить. Это утка просто. Обычная утка», — сказал Песков.

До этого, во многих Telegram-каналах появилась информация о том, что главам регионов и другим высокопоставленным чиновникам запретили уходить в отставку после начала СВО.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле опровергли сообщения о диверсионных планах России в Европе.

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Спецоперация
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