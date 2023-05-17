Минцифры: реестр военнообязанных заработает в РФ к осеннему призыву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20

Проект, по словам главы ведомства, запустят достаточно быстро.

Минцифры: реестр военнообязанных заработает в РФ к осеннему призыву

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Реестр военнообязанных начнет работать в России к осеннему призыву. Об этом глава Минцифры Максут Шадаев рассказал журналистам в рамках конференции «Телеком: перезагрузка».

По его словам, реестр изначально планировали запустить к осени. На данный момент планы все те же. Он отметил, что проект будет запущен достаточно быстро.

«В рамках осеннего призыва мы и планировали пилотировать», — прокомментировал Шадаев.

Осенний призыв ежегодно стартует 1 октября. Однако в 2022 году на фоне проведения частичной мобилизации начало призыва было перенесено на 1 ноября.

Глава РФ Владимир Путин сообщил о создании единого реестра военнообязанных и введении системы электронных повесток в апреле. Тогда же он подписал соответствующие указы.

Реестр военнообязанных будет сформирован военкоматами в автоматизированном режиме. Их работу будет регулировать установленный правительством порядок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в правительстве не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации.

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Минцифры: реестр военнообязанных заработает в РФ к осеннему призыву

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