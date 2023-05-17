Бывшего участника «Дома-2» задержали за драку в ресторане в центре Москвы

Бывшего участника «Дома-2» Даниила Быковского задержали за драку в ресторане. По информации ИА REGNUM, инцидент произошел в заведении в центре Москвы.

Телезвезда избил посетителя ресторана до такой степени, что того в тяжелом состоянии увезли в больницу. Известно, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма.

Быковского задержали на месте происшествия, а пострадавший позже написал заявление в полицию. Помимо избиения, он обвинил звезду «Дома-2» в краже, якобы во время драки у него пропала сумка с документами.

В полиции уточнили, что на 21-летнего мужчину составили протокол за мелкое хулиганство, а также возбудили уголовное дело за кражу. Причиной потасовки в московском ресторане стала девушка, которую толкнули. Пострадавший хотел заступиться за нее.

«На выходе из ресторана кто-то толкнул неизвестную девушку, она упала на асфальт, и мой брат за нее заступился. После этого его стали бить. Во время драки у него пропала сумка, а у девушки, которую толкнули, кажется, телефон украли», — рассказал брат пострадавшего.

Он отметил, что в избиении участвовали несколько человек. С кем Быковский мог напасть на мужчину теперь выясняет полиция. По версии следствия, это могли быть профессиональные спортсмены, которых в близком кругу телезвезды довольно много.

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