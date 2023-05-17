Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Роспотребнадзор: подъем заболеваемости корью связан с ростом числа людей без иммунитета

Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

Читайте нас в: Дзен Новости

Это знание позволяет определить пути проникновения вируса из других стран.

В Роспотребнадзоре выявили генотип вируса кори, который доминирует на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ученые Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского провели исследования и выяснили, что преобладающий геновариант вируса кори — D8 8248.

«Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, определить пути проникновения вируса из других стран.

До появления первой вакцины в 1963 году эпидемии кори происходили каждые два-три года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год от кори умирали более двух с половиной миллионов человек. Сейчас в преддверии майских выходных и летних каникул прежде чем отправляться в путешествие стоит привиться, кому-то возможно требуется ревакцинация. Иначе в отпуске придется пляжный шезлонг сменить на больничную койку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вузам РФ рекомендовали не допускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и кори.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
79.98
0.88 87.16
1.07
Юпитер шагнул в созвездие Тельца: трем знакам причитается большой подарок...

Последние новости

18:32
В МЧС подтвердили падение легкомоторного самолета в Коми
18:29
«Скоро нога будет новая»: Олешко появился на красной дорожке на костылях
18:25
«Не прямо сейчас»: Минобороны Британии о вступлении Украины в НАТО
18:13
Источник в Сирии опроверг спасение мужчины через три месяца после землетрясения
18:12
Дурной знак: в Вашингтоне перевернули флаг США
18:06
Легкомоторный самолет разбился во время взлета в Коми

Сейчас читают

Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой
До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца
«Оправдывает боль»: что на самом деле скрывается за ярким примирением Гуфа с женой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023