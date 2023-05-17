Ученые определили доминирующий в России генотип вируса кори

Это знание позволяет определить пути проникновения вируса из других стран.

В Роспотребнадзоре выявили генотип вируса кори, который доминирует на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ученые Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского провели исследования и выяснили, что преобладающий геновариант вируса кори — D8 8248.

«Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, определить пути проникновения вируса из других стран.

До появления первой вакцины в 1963 году эпидемии кори происходили каждые два-три года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в год от кори умирали более двух с половиной миллионов человек. Сейчас в преддверии майских выходных и летних каникул прежде чем отправляться в путешествие стоит привиться, кому-то возможно требуется ревакцинация. Иначе в отпуске придется пляжный шезлонг сменить на больничную койку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вузам РФ рекомендовали не допускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и кори.