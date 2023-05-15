Вузам РФ рекомендовали не допускать на занятия студентов с признаками ОРВИ и кори
Медработники образовательных учреждений будут следить за количеством привитых и заболевших.
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev
Минобрнауки рекомендовало российским вузам не допускать на пары студентов, а также сотрудников, у которых наблюдаются признаки ОРВИ. Соответствующее объявление появилось на сайте ведомства.
Министерство науки и высшего образования также рекомендовало ограничить от посещения занятий людей с высыпаниями на кожных покровах. Ведомство совместно с Роспотребнадзором направило университетам методические рекомендации, предусматривающие правила профилактики кори в зданиях учебных заведений и общежитиях.
В публикации ведомства отмечается необходимость сбора данных об имеющихся прививках против кори и исследований истории болезней на предмет перенесенного заболевания.
В случае выявления опасного заболевания медработникам в вузах следует предоставить данные о переносчике недуга в территориальный орган Роспотребнадзора. После выявления первого больного, отмечается в тексе, необходимо поспешить провести иммунизацию до истечения трех суток.
Непривитых от кори студентов и работников вузов рекомендуется не допускать к участию в массовых мероприятиях.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Роспотребнадзоре перечислили симптомы кори.
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