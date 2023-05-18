Чадов о новой должности советника пермского губернатора: «Я многих напугал»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 18

Актер Алексей Чадов опроверг информацию о получении должности советника пермского губернатора

Чадов о новой должности советника пермского губернатора: «Я многих напугал»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

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На днях артист заявил, что будет отныне курировать культурную жизнь в Прикамье. Так ли это на самом деле?

Актер Алексей Чадов прокомментировал свое резонансное заявление о старте работы в должности советника губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. На днях он опубликовал пост в личном блоге, в котором сообщил — отныне в его ведении культурная жизнь Прикамья и курирование сферы кинематографа. И поблагодарил главу региона за оказанное доверие и поддержку.

На самом деле, пояснил Чадов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», в его карьере не произошел крутой поворот. Просто в очередном проекте, который называется «Культурная комедия», артист сыграет представителя власти, трудящегося на благо пермяков.

«Я многих напугал своим прошлым постом. Просто я очень вжился в свою роль в фильме „Культурная комедия“. Играю чиновника, который живет и работает в Пермском крае», — написал актер.

В фильме «Культурная комедия» помимо Чадова сыграют Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Яна Гладких, Антон Богданов и другие. К работе также планируется подключить местных театральных актеров, деятелей искусства и творческие коллективы. Съемки будут проходить как в Москве, так и в исторических локациях всего Пермского края и его столицы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли после развода с Агнией Дитковските Алексей Чадов добился совместного проживания с их общим сыном.

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