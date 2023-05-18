Опасности эконом-класса: таксист забрал платье Бородиной и увез его к себе домой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20

Таксист забрал платье Ксении Бородиной из бутика и увез его к себе домой

Опасности эконом-класса: таксист забрал платье Бородиной и увез его к себе домой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Телеведущая собиралась на день рождения к Надежде Стрелец, но осталась без наряда. Чем закончилась история?

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на таксиста, из-за которого она на протяжении неимоверно долгого времени не могла получить заказанное в бутике платье. Звезда собиралась пойти в этом наряде на празднование дня рождения Надежды Стрелец, но совершила роковую ошибку — заказала доставку через сервис такси эконом-класса. И водитель, вместо того чтобы мчаться быстрее ветра к дому знаменитости, отправился к себе.

Вызвать не элитного, а рядового водителя, подчеркнула ведущая, не ее идея. Как пишет Газета.ру, Бородина была шокирована уровнем сервиса, которым довольствуются постоянные клиенты эконом-сегмента. Она выбрала платье, а примерить смогла только через три часа! Такое долгое ожидание оказалось мучительным, и селебрити пришлось занимать время жалобами поклонникам.

«Два с половиной часа в ожидании платья. Таксист приехал в бутик, забрал его и пропал. Он сказал, что у него закончилась смена, и он увез платье к себе домой в Измайлово. Как вам такое?» — сетовала Бородина, пока выискивала пропавшего водителя.

К счастью звезды «Дома-2», нарядиться согласно плану ей удалось, на празднике она блистала в долгожданном платье и наслаждалась компанией. В личном блоге она опубликовала несколько фото в выстраданной покупке, едва не осевшей где-то в Измайлово.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ксения Бородина рассказала о встрече с сестрой и братом по отцовской линии. Ким Амоев скончался пять лет назад, и после этого его дети от разных жен решили познакомиться поближе и видеться чаще. Всего у мужчины было пятеро наследников, самой старшей дочери уже нет в живых.

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