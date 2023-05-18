В Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар в жилой многоэтажке
Возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru
Страшный пожар этой ночью произошел в Екатеринбурге. Там вспыхнула квартира на десятом этаже.
Сначала загорелся балкон. Пламя вырывалось наружу. Валил густой черный дым. Жители верхних этажей стали выбегать на улицу. К горящей квартире спасатели поднимались на пожарной лестнице.
Сообщается, что никто не пострадал. В квартире полностью сгорели оконные рамы и часть мебели. Причиной пожара мог стать брошенный окурок.
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