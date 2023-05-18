«Наглая провокация»: посол Антонов отреагировал на попытки ЦРУ вербовать россиян

Этот номер у американской стороны — не пройдет, уверен дипломат.

Призыв ЦРУ к россиянам делиться тайной информацией стал не первой провокацией со стороны США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что речь идет о скоординированной кампании в рамках гибридной войны, развязанной против России.

«Это уже не первая наглая провокация американских спецслужб», — отмечает политик. Его слова приводятся в Telegram-канале диппредставительства.

Ранее ЦРУ распространило пропагандистский ролик с призывом к россиянам к разглашению секретной информации. Антонов считает, что Запад таким способом пытается посеять хаос в российском обществе. Провалив «санкционный блицкриг» и осознавая невозможность нанести военный удар, Вашингтону и его союзникам ничего не остается, кроме как заниматься пропагандой.

«Твердо уверен, что этот номер не пройдет. Российский народ хорошо усвоил уроки истории и не допустит попыток расколоть свое единство. Специальная военная операция пользуется консенсусной поддержкой среди граждан и политических сил нашей страны. Такова реальность», — заключил Антонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-советник ЦРУ предрек неизбежный военный конфликт между РФ и США.