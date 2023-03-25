Экс-советник ЦРУ предрек неизбежный военный конфликт между РФ и США

Кульминацией может стать исход спецоперации, который, между тем, все более очевиден.

В случае поражения Украины в конфликте с Россией США могут решиться на дальнейшие действия. Не исключено, что страна выйдет на прямой конфликт с РФ — таким предположением поделился бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в своей статье, опубликованной на портале Daily Reckoning.

Он полагает, что поражение Киева неизбежно, особенно с учетом дефицита вооружения. Военная индустрия РФ при этом работает в полную силу, констатирует эксперт.

«Украине не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах, в то время как российская индустрия продолжает стабильно снабжать российскую армию снарядами», — обрисовывает ситуацию Рикардс.

При этом, отмечает он, поражение Украины станет геополитической катастрофой для Соединенных Штатов. По этой причине они могут ввести войска НАТО в западную часть страны. И сделано это, скорее всего, будет в виде гуманитарной миссии.

«В этом случае прямое военное столкновение с Россией станет неизбежным», — прогнозирует эксперт.

В данной ситуации, добавляет он, не исключено, что Белый дом подключит к конфликту Польшу, настояв на оккупации страной Западной Украины. В итоге накал войны может дойти до состояния ядерной, опасается бывший советник ЦРУ.

«Единственный реальный вопрос заключается в том, как мы с этим справляемся. Но военные игры, теория и история указывают на эскалацию, ведущую к ядерной войне», — заключил он.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил о ее начале после просьб ДНР и ЛНР оказать им военную поддержку. Самопровозглашенные республики регулярно подвергались агрессии киевского режима в виде жестоких обстрелов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким США видят самый опасный сценарий развития конфликта на Украине.