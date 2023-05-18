Менее очевидные причины: какие действия грозят образованием тромбоза

В зону риска попали и любители путешествовать на автомобиле.

Помимо общеизвестных причин образования тромбов, к факторам риска относятся и менее очевидные — например, увлечение дайвингом и путешествия. Об этом изданию Газета.ру заявил кардиолог Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Юрий Чичков.

Кроме того, причинами могут быть наличие лишнего веса, курение, последствия хирургических вмешательств, инфекционные заболевания, травматические повреждения и генетические причины. Также часто тромбоз появляется после беременности, длительного постельного режима, приема оральных контрацептивов и гормональной терапии.

При этом дайвинг на большую глубину — это риск тромбообразования по целому ряд причин. По мере погружения наблюдается ряд изменений, которые направлены на поддержку функционированию головного мозга.

Так, кровоток перераспределяется в пользу жизненно важных органов, а уровни гемоглобина и артериального давления увеличиваются. Одним из противопоказаний к дайвингу является острый или недавно перенесенный тромбоз глубоких вен, а также наличие в анамнезе тромбоэмболии легочной артерии.

В таких ситуациях рекомендуется перед погружением проконсультироваться с врачом. Еще одной причиной тромбообразования является подъем на большие высоты в горы.

Это связано с увеличением количества циркулирующих форменных элементов в крови и нарушением работы свертывающейся системы на фоне вызванной гипоксии (пониженного содержания кислорода в организме — Прим. ред.).

По словам эксперта, частой причиной образования тромбов является и обезвоживание организма вследствие воздействия высоких температур, например, — аномальной жары в летний период.

Приводить к образованию тромбов может и избыточное употребление алкоголя. Это способствует росту агрегации тромбоцитов, то есть их «слипанию» и ускорению процесса обезвоживания организма.

Кардиолог отмечает, что опасность тромбообразования наблюдается и при продолжительных путешествиях из-за длительного нахождения в сидячем положении и ограничениями в движении. В таких ситуациях скорость кровотока уменьшается, поэтому процесс свертывания крови становится хуже.

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