Госдума приняла закон о проведении выборов при военном положении

Государственная дума приняла закон, который предусматривает возможность проведения выборов при действующем в стране военном положении. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты.

Уточняется, что закон был одобрен после консультаций с Центральной избирательной комиссией и Федеральной службой безопасности РФ. Законопроект предусматривает положения, которые будут регулировать порядок проведения выборов при введенном военном положении.

Изменения будут внесены в закон о военном положении. Таким образом, как ранее рассказали депутаты, выборы, референдумы, в том числе в органы государственной власти и местного самоуправления, могут быть проведены во время военного положения. Решение о их проведении будет принимать ЦИК после консультаций с Минобороны и ФСБ страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов при военном положении.