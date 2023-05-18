Минобороны РФ: российские военные сбили украинский Су-24

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 110

Также был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Минобороны РФ: российские военные сбили украинский Су-24

Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак

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За прошедшие сутки истребительной авиацией ВКС России в районе Славянска Донецкой народной республики был сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопавловка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — говорит Конашенков.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по крупным складам вооружения и техники иностранного производства.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по крупным складам ВСУ.

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