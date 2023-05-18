МИД: Россия работает над отменой виз со странами Исламского мира

Москва активно работает над отменой визового режима со странами Исламского мира. Об этом замглавы МИД РФ и специальный представитель главы страны по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов рассказал агентству ТАСС.

Богданов отметил, что безвизовый режим мог бы положительно повлиять на сферу туризма и бизнеса. По его словам, проработка этого вопроса началась и находится в активной фазе.

«В целом наше намерение — вообще отказаться от режима выдачи виз», — прокомментировал сотрудник внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что страны — члены Организации исламского сотрудничества сегодня являются приоритетными направлениями работы, а это — и арабские, и многие африканские государства.

В МИД РФ отметили, что аналогичная работа проводится и с азиатскими странами. В частности, большая работа уже проделана с Индонезией и Малайзией. Российская сторона также сотрудничает со странами Персидского залива, добавил Богданов. А это значит, что уже в обозримом будущем может появиться возможность поехать в Египет, Сирию или Ирак без продолжительной волокиты с документами.

В заключение Михаил Богданов оценил проделанную работу. По его словам, много усилий было приложено, но будет сделано еще больше.

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