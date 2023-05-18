Пострадавший при взрыве врио главы МВД ЛНР Корнет перевезен в московскую больницу

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 58

Врачи установили, что жизненно важные органы повреждены не были.

Пострадавший при взрыве врио главы МВД ЛНР Корнет перевезен в московскую больницу

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Читайте нас в: Дзен Новости

Пострадавший при взрыве в центре Луганска врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет был перевезен в московский госпиталь. Дальнейшее наблюдение за ним будут вести врачи столицы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что состояние государственного деятеля сейчас оценивается как стабильное и особых опасений не вызывает. Врачи диагностировали у него многочисленные ранения, однако жизненно важные органы повреждены не были.

Ранее врио главы республики Леонид Пасечник сообщил, что Корнет пришел в создание. По его данным на 16 мая, состояние пострадавшего при покушении сотрудника министерства внутренних дел оценивалось как тяжелое.

Покушение на жизнь Корнета было реализовано 15 мая. Взрывное устройство сдетонировало в барбершопе в центре Луганска. В результате инцидента пострадали семь человек, они были госпитализированы в медицинские учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЛНР возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь врио главы МВД ЛНР Корнета.

+24° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
80.76
0.78 87.57
0.41
Любое сложное дело начинается с малого: китайский совет дня на четверг, 1...

Последние новости

19:06
Приходят каждый день: что происходит на могиле Ирины Антоновой на Новодевичьем
19:02
Двое саперов центра «Лидер» МЧС погибли при разминировании в ДНР
18:49
Актриса Ксения Добромилова, снимавшаяся в клипе HammAli&Navai, попала в ДТП в Москве
18:49
«Студенческие годы — лучшие в жизни»: звезды на фестивале MGIMO Stars
18:42
В Конгрессе США планируют подать иск об импичменте Байдена
18:36
Остались без документов: что происходит в Свердловской области из-за пожаров

Сейчас читают

На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой
Российская нефть вывела индийские НПЗ в прибыль
SHAMAN: На концертах стало больше мужчин
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023