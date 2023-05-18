После схода вагонов в Красноярском крае проведут доследственную проверку

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41

Ведомство проверит нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

После схода вагонов в Красноярском крае проведут доследственную проверку

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В Красноярском крае в связи со сходом пяти вагонов поезда организовано проведение доследственной проверки, сообщила 5-tv.ru и. о. старшего помощника руководителя по СМИ Восточного МСУТ СК России Наталья Белогруд.

Установлено, что 18 мая 2023 года в вечернее время на перегоне Камарчага-Балай Красноярской железной дороги произошел сход 5 вагонов железнодорожного состава с опрокидыванием и повреждением семи опор контактной сети. В результате произошедшего никто не пострадал. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, а также должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По результатам поверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что трех человек задержали после попытки диверсии на ж/д перегоне под Челябинском.

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После схода вагонов в Красноярском крае проведут доследственную проверку

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