В ООН отреагировали на угрозы Подоляка в адрес россиян

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32

Представитель главы ООН Хак призвал избегать риторики ненависти после угроз Подоляка россиянам

В ООН отреагировали на угрозы Подоляка в адрес россиян

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Советник главы офиса Зеленского пригрозил «достать» каждого в РФ — физически или юридически.

В ООН прокомментировали угрозы и ненавистнические высказывания в адрес россиян со стороны советника руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского — Михаила Подоляка. На просьбу отреагировать на его заявления ответил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша — Фархан Хак. Он отметил, что обостряющей отношения риторики стоит избегать всегда.

«Не только в этой ситуации, но и всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы не отвечаем на нее. Так или иначе, мы призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает», — сказал пресс-секретарь в ходе брифинга.

Михаил Подоляк прежде заявил, что на Украине ненавидят Россию и будут преследовать ее всегда. Также он пригрозил, что Киев «достанет каждого либо физически, либо юридически».

Также до этого глава украинской разведки Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к терактам на территории России. Он заявил, что украинская структура «достала многих», среди которых были и публичные личности. Кроме того, говоря об инциденте с подрывом машины писателя и общественника Захара Прилепина, Буданов заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть это.

В ООН выступили против терактов после признания Буданова. Ранее, как писал 5-tv.ru, ответ всемирной организации оценила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова — назвала его возмутительным. А сотрудников секретариата ООН непрофессиональными.

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