Захарова: Россия готова к диалогу по Украине, но ждет выполнения обязательств

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва ни разу никого не подводила.

Захарова о готовности России к переговорам по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Москва всегда была открыта к диалогу по вопросам украинского урегулирования, однако ключевым моментом остается выполнение достигнутых договоренностей. Об этом в интервью «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы всегда говорили о том, что мы не против каких-либо контактов, мы за них, мы всегда в них участвуем. Мы говорим о том, что готовы к будущим таким контактам. Есть только маленький нюанс. Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чем договаривались», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Россия всегда выполняла свои обязательства и ни разу никого не подводила.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что шансы на урегулирование конфликта на Украине сохраняются. По его словам, главную роль в переговорном процессе должны играть Москва и Киев, а другие страны — оказывать поддержку. Он также выделил усилия Китая в решении этого вопроса.

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