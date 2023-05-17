В ООН выступили против терактов после заявления Киева об убийствах россиян

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 780

На Украине уже открыто подтверждают свою причастность к покушениям на медийных лиц из РФ.

В ООН выступили против терактов после заявления Киева об убийствах россиян

Фото: © РИА Новости / Sean Kilpatrick

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В ООН отреагировали на заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам в России. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что лично не слышал этих высказываний, но в любом случае — ООН выступает против любой подобной агрессии.

Ранее Буданов заявил, что украинская структура «достала многих», среди которых были и публичные личности. Говоря об инциденте с подрывом машины писателя и общественника Захара Прилепина, глава ГУР Украины заявил — он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это.

Так, Дюжаррика на очередном брифинге с журналистами попросили прокомментировать слова Буданова.

«Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов», — сказал представитель генсека ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов Буданова назвала пособниками террористов тех, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует его.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захар Прилепин, получивший тяжелые травмы при покушении, рассказал, как его спасали свидетели взрыва.

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В ООН выступили против терактов после заявления Киева об убийствах россиян

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