Поддержка с воздуха: как Ми-8 помогают тушить природные пожары в Свердловской области

Только за одну смену экипаж выполняет по 18 сбросов воды на очаги возгораний.

Значительные силы спасателей сейчас брошены на тушение уральских природных пожаров. В Свердловской области к борьбе с огнем привлекли около тысячи человек и пожарную авиацию. Экипаж Ми-8 только за одну смену выполняет по 18 сбросов воды на очаги возгораний.

В Челябинской области силы МЧС и лесники пытаются отстоять целый поселок, на который может перекинуться лесной пожар. На месте работают около десятка единиц спецтехники, в том числе два пожарных поезда.