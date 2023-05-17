Буланова похудела на пять килограммов перед свадьбой: «Платье мне уже подогнали»

Летом звезда выйдет замуж за молодого избранника — бывшего теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева.

Певица Татьяна Буланова похудела на пять килограммов за время подготовки к свадьбе. Торжество состоится этим летом, заслуженная артистка станет женой бывшего профессионального теннисиста Валерия Руднева. Пара с разницей в возрасте в 19 лет решила узаконить отношения после трех лет, проведенных вместе. Спортсмен подарил возлюбленной кольцо Tiffani стоимостью свыше миллиона рублей. Новый избранник звезды станет ее третьим по счету официальным супругом.

Дата бракосочетания пока неизвестна, но не так давно певица призналась, что торжество состоится летом. Поговаривают, что жених уже вручил невесте свадебный подарок — ресторан в Петербурге. В интервью корреспонденту KP.RU Буланова развеяла слухи и сообщила, что открытие ресторана с торжеством не связано — это был давний план, просто даты совпали.

«Это просто ресторан, к которому я буду иметь непосредственное отношение. Захотела я этого не сама. Это была идея Валерия. Мне за что-то новое браться не страшно. Я в новые интересные проекты всегда кидаюсь с головой, поэтому почему бы не попробовать», — сказала звезда.

Когда откроется заведение, певица еще не знает, но уже заверяет, что за меню будет отвечать лично. А сейчас помимо подготовки к свадьбе у нее и так полно забот. По большому счету, никаких грандиозных действий и не происходит, разве что платье свадебное у невесты уже есть. У Булановой горячая творческая пора, она записывает новые песни в студии, дает концерты, и сил едва хватает на общение с семьей, прогулки с детьми и прочие радости жизни.

Буланова суеверно отказалась обсуждать платье с журналистами. Сказала лишь, что оно традиционное, и в образе не будет фаты. Ее не было и на прошлой свадьбе, и на позапрошлой.

«Платье мне уже подогнали, я ведь скинула перед этим пять килограммов. Думаю, что больше уже не скину, поэтому подгонка прошла, все в порядке», — добавила исполнительница.

Как отметила Буланова, худела она не для торжества и платья, а потому что перед этим набрала лишних килограммов и чувствовала себя некомфортно. Артистка не поклонница спорта, так что приходится просто меньше есть, чтобы стать стройнее. Ранее, писал 5-tv.ru, селебрити рассказала, на какую жертву пошла впервые в жизни рядом с новым возлюбленным.