А как же Чеботина? ЮрКисс заявил, что одинок и получает фото голых фанаток

Еще зимой певица рассказывала о любви и поддержке, царящих в ее отношениях с коллегой.

Певец Юрий Киселев, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, заявил, что его сердце свободно. При этом о расставании артиста с коллегой по творческому цеху Люсей Чеботиной ничего не известно — до этого момента поклонники были уверены, что у пары все отлично. Однако в Big Russian Boss Show музыкант открыто сообщил, что девушки у него нет. Предыстории и причины обсуждать не стал.

Чеботина сблизилась с Киселевым после совместной работы над клипом к песне «Солнце Монако». В романтичном ролике на композицию артистка разыгрывала любовь с ЮрКиссом. После оба долго настаивали в разных интервью, что просто дружат, но зимой блондинка решила признаться — дружба переросла в более нежные чувства.

Неясно, каковы сейчас чувства Чеботиной, а вот о статусе Киселева рассуждать не приходится. Певец не скрывает, что у него много воздыхательниц, некоторые из них очень настойчивы в проявлениях влюбленности. Порой настолько экстравагантных, что становится страшно. Особой радости преданные глаза почитательниц у исполнителя не вызывают.

«Были девочки, которые выслеживали где я живу, куда хожу. Мне постоянно присылают откровенные фото. Думаю, что это делают не совсем фанатки. Это не от фанатизма… Когда присылаешь незнакомому человеку свои обнаженное фото, это не фанатизм, а шиза», — считает Киселев.

ЮрКисс, к слову, завидный жених. И не только потому что выходит на большую сцену и получает музыкальные награды. Он также сын состоятельного бизнесмена Владимира Киселева и член совета директоров компании «Русская Медиагруппа». Два года назад из рук президента РФ Владимира Путина певец получил орден «За заслуги перед Отечеством».

Ранее, писал 5-tv.ru, мама ЮрКисса Елена Север публично возрадовалась единомыслию с сыновьями относительно российской спецоперации на Украине.