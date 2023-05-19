«Чуть не шмякнулась в обморок»: как живет Анастасия Костенко после пластики груди
Анастасия Костенко чуть не упала в обморок из-за компрессионного белья после пластики груди
Фото: Instagram* / kostenko.94
Знаменитость почти потеряла сознание, однако вовремя появился заботливый муж.
Модель Анастасия Костенко недавно сделала операцию по увеличению бюста. После рождения наследников грудь звезды немного изменилась, новый внешний вид в корне перестал устраивать женщину. Тогда она обратилась к хирургам в Дубае. На днях брюнетка вернулась в Россию и постепенно начала возвращаться к привычной жизни. Правда, иногда случаются внештатные ситуации.
Например, пару дней назад Костенко чуть не упала в обморок. Кожа звезды в районе груди малочувствительна, поэтому она не поняла, как стянула компрессионное белье слишком сильно.
«Вчера я снова чуть не шмякнулась в обморок, Резко побелела, а губы посинели», — отметила модель.
Анастасия Костенко восстанавливается после пластической операции. Фото:
На помощь пришел муж брюнетки футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен сам застегнул корсет возлюбленной, после чего она прилегла отдохнуть. По словам Костенко, подобные случаи встречались и раньше. Ей всегда становится плохо, когда кожа ничего не чувствует.
«Первый раз я столкнулась с этим в 2020, когда мне после рождения Евочки добавили эпидуралку (я потрогала свою ногу и не почувствовала ногой ничего). Подступила тошнота, потемнело в глазах и стало мутить», — заявила модель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов опозорил Костенко с новой грудью в аэропорту.
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