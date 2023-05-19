«Чуть не шмякнулась в обморок»: как живет Анастасия Костенко после пластики груди

Знаменитость почти потеряла сознание, однако вовремя появился заботливый муж.

Модель Анастасия Костенко недавно сделала операцию по увеличению бюста. После рождения наследников грудь звезды немного изменилась, новый внешний вид в корне перестал устраивать женщину. Тогда она обратилась к хирургам в Дубае. На днях брюнетка вернулась в Россию и постепенно начала возвращаться к привычной жизни. Правда, иногда случаются внештатные ситуации.

Например, пару дней назад Костенко чуть не упала в обморок. Кожа звезды в районе груди малочувствительна, поэтому она не поняла, как стянула компрессионное белье слишком сильно.

«Вчера я снова чуть не шмякнулась в обморок, Резко побелела, а губы посинели», — отметила модель.

Анастасия Костенко восстанавливается после пластической операции. Фото: Telegram / kostenko1994

На помощь пришел муж брюнетки футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен сам застегнул корсет возлюбленной, после чего она прилегла отдохнуть. По словам Костенко, подобные случаи встречались и раньше. Ей всегда становится плохо, когда кожа ничего не чувствует.

«Первый раз я столкнулась с этим в 2020, когда мне после рождения Евочки добавили эпидуралку (я потрогала свою ногу и не почувствовала ногой ничего). Подступила тошнота, потемнело в глазах и стало мутить», — заявила модель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов опозорил Костенко с новой грудью в аэропорту.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ