«Чуть не шмякнулась в обморок»: как живет Анастасия Костенко после пластики груди

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Анастасия Костенко чуть не упала в обморок из-за компрессионного белья после пластики груди

«Чуть не шмякнулась в обморок»: как живет Анастасия Костенко после пластики груди

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Знаменитость почти потеряла сознание, однако вовремя появился заботливый муж.

Модель Анастасия Костенко недавно сделала операцию по увеличению бюста. После рождения наследников грудь звезды немного изменилась, новый внешний вид в корне перестал устраивать женщину. Тогда она обратилась к хирургам в Дубае. На днях брюнетка вернулась в Россию и постепенно начала возвращаться к привычной жизни. Правда, иногда случаются внештатные ситуации.

Например, пару дней назад Костенко чуть не упала в обморок. Кожа звезды в районе груди малочувствительна, поэтому она не поняла, как стянула компрессионное белье слишком сильно.

«Вчера я снова чуть не шмякнулась в обморок, Резко побелела, а губы посинели», — отметила модель.

Анастасия Костенко восстанавливается после пластической операции Анастасия Костенко восстанавливается после пластической операции. Фото:Telegram / kostenko1994

На помощь пришел муж брюнетки футболист Дмитрий Тарасов. Спортсмен сам застегнул корсет возлюбленной, после чего она прилегла отдохнуть. По словам Костенко, подобные случаи встречались и раньше. Ей всегда становится плохо, когда кожа ничего не чувствует.

«Первый раз я столкнулась с этим в 2020, когда мне после рождения Евочки добавили эпидуралку (я потрогала свою ногу и не почувствовала ногой ничего). Подступила тошнота, потемнело в глазах и стало мутить», — заявила модель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов опозорил Костенко с новой грудью в аэропорту.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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