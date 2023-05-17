«Еду смотреть малышек»: Тарасов опозорил Костенко с новой грудью в аэропорту

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 31

Футболист Дмитрий Тарасов смутил жену Анастасию Костенко шутками о ее новой груди

«Еду смотреть малышек»: Тарасов опозорил Костенко с новой грудью в аэропорту

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Футболист так радовался обновленному бюсту жены, что не мог держать себя в руках.

«Золотую малину» (антинаграда, отмечающая худшие работы актеров, режиссеров) в области поддержки самооценки женщины можно смело отдавать футболисту Дмитрию Тарасову. С такой радостью встречать супругу после пластической операции по увеличению груди не каждый способен.

В семье спортсмена, похоже, царит общая радость от увеличения груди Анастасии Костенко. Несмотря на балаган, который устроил Тарасов в аэропорту и его пошлые шуточки громким голосом, супруга шла рядом и смущенно улыбалась.

«Ну все, малышки все дома. Встретил, все хорошо. Еду смотреть малышек. Всем хорошей ночи и спокойной ночи, а у нас не будет спокойной ночи. Все, всем пока!» — не унимался футболист, прижимая к себе жену. Свою радость он транслировал поклонникам в соцсети.

В личном блоге Анастасия Костенко открыто рассказала о своих планах по усовершенствованию бюста и делилась каждым моментом на пути к результату. Ради новых форм она отправилась в одну из элитных клиник Дубая. Звезда была недовольна состоянием своей груди после вскармливания детей. Хотя прежде она не понимала любительниц пластики. Ответ от фолловеров поступил незамедлительно. Многие бросились критиковать модель за то, что она поддалась моде на силикон и забыла свои легенды о верности натуральной красоте. На это Костенко справедливо заметила, что она уже взрослая и в состоянии сама решить, что делать со своим телом. А хейтерам пообещала блокировку за грубости.

Ранее, писал 5-tv.ru, многодетная жена футболиста пожаловалась на боли в груди после операции.

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