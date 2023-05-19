«15 минут, сейчас будет кирдык»: боевики ВСУ взрывали жилые дома при бегстве из Артемовска

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Эвакуированный из Артемовска рассказал о подрывах жилых домов боевиками ВСУ

«15 минут, сейчас будет кирдык»: боевики ВСУ взрывали жилые дома при бегстве из Артемовска

Фото: Reuters / STRINGER

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Люди пытались за десять минут спрятаться в подвалах, расположенных рядом.

Украинские боевики выгнали людей из квартир в нескольких многоэтажках в Артемовске и взорвали здания. Об этом рассказал беженец Александр Ступников РИА Новости.

Это произошло 28 марта. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выгнали людей из своих жилищ буквально за 15 минут до взрыва. Когда происходил весь этот ужас, Ступников находился в одном из домов поблизости.

«Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: «Вам 15 минут, выходите, сейчас будет тут кирдык, что-то страшное“», — рассказывает Ступников.

По словам беженца, около 12 человек побежали укрываться в соседний подвал и уже через минут десять услышали громкий взрыв. Оказалось, что одна половина дома осталась, а вторая рухнула.

Также собеседник агентства добавил, что в тот день ВСУ взорвали еще несколько многоэтажных жилых домов, а также здание налоговой инспекции и магазин «Рубин».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, много лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении.

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