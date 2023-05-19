ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30

Армия России продолжает выполнять цели спецоперации. Какая ситуация на других направлениях?

ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Российские бойцы сорвали попытку атаки украинских боевиков на соледаро-артемовском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«Была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Астафьев добавил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Он также рассказал и об успехах российской армии на авдеевском направлении. На этом участке фронта стрелковая группа подразделения спецназначения сбила беспилотник ВСУ типа «Фурия». Кроме того, с помощью применения РСЗО «Торнадо-С» бойцы уничтожили десять единиц автомобильной техники подвоза, 155-миллиметровое самоходное орудие противника в населенном пункте Горняк.

Продвижение есть и на марьинском направлении. Там бойцы уничтожили пять артиллерийских орудий различного калибра, три огневые позиции минометов противника и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия России нанесла групповые удары высокоточным оружием по крупным складам ВСУ.

Тема:
Спецоперация
19 мая
Небензя назвал главную цель Запада на Украине: «Далеко не моральные принципы»
19 мая
«Потерпели неудачу»: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский «Кинжал»
19 мая
Донецк вновь подвергся обстрелу со стороны ВСУ — кадры последствий
18 мая
«Русская весна» сообщила о ликвидации двоих украинских хоккеистов под Артемовском
18 мая
Участие необходимо: какую роль играет Китай в регулировании конфликта на Украине
18 мая
The War Zone: ВСУ потеряли склад с новейшим западным вооружением в Хмельницком
18 мая
Двое саперов центра «Лидер» МЧС погибли при разминировании в ДНР
18 мая
«Воинский долг»: Верховный суд объяснил, когда сдача в плен — преступление
18 мая
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию российской армии
18 мая
Ставка сыграла: контрнаступление ВСУ сорвано рискованным планом российской армии
+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.04
-0.72 86.50
-1.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

7:14
Стало известно о визите Зеленского в Хиросиму для участия в саммите G7
6:50
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии
6:48
ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении
6:33
Из Москвы в Тбилиси вылетит 19 мая первый за четыре года рейс
6:17
Небензя назвал главную цель Запада на Украине: «Далеко не моральные принципы»
6:10
Такой разный кубик Рубика: история создания и интересные факты о головоломке

Сейчас читают

На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой
Российская нефть вывела индийские НПЗ в прибыль
Умер актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023