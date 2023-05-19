ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении
Армия России продолжает выполнять цели спецоперации. Какая ситуация на других направлениях?
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские бойцы сорвали попытку атаки украинских боевиков на соледаро-артемовском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.
«Была предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Астафьев добавил, что расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.
Он также рассказал и об успехах российской армии на авдеевском направлении. На этом участке фронта стрелковая группа подразделения спецназначения сбила беспилотник ВСУ типа «Фурия». Кроме того, с помощью применения РСЗО «Торнадо-С» бойцы уничтожили десять единиц автомобильной техники подвоза, 155-миллиметровое самоходное орудие противника в населенном пункте Горняк.
Продвижение есть и на марьинском направлении. Там бойцы уничтожили пять артиллерийских орудий различного калибра, три огневые позиции минометов противника и опорный пункт взвода 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что армия России нанесла групповые удары высокоточным оружием по крупным складам ВСУ.
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