Вплоть до онкологии: какие болезни возникают из-за чрезмерной эмоциональности

Негативные мысли влияют как на настроение, так и на общее состояние организма.

Иногда проблемы со здоровьем могут быть вызваны не только физическими факторами, но и психологическими. Человек сам сеет негатив внутри себя и страдает из-за психосоматических аспектов. Об этом заявила психолог Ольга Романив.

«Замечали ли вы, что иногда мы, буквально, не можем „переварить“ неприятного для нас человека, а чуть позже испытываем определенное недомогание: абсолютный упадок сил, тошноту, проблемы с ЖКТ? Именно так наше тело реагирует на сильный негатив», — приводит ее слова издание «Страсти».

По словам эксперта, человеческий организм идеально «считывает» настоящие эмоции, в случае отрицательных ощущений проявляет реакцию в виде своеобразной болезни.

Люди пытаются лечить желудок, кишечник, почки и другие органы, хотя зачастую истинная причина боли — раздражающие условия, которые расстраивают и волнуют человека.

«К сожалению, многие просто не могут отпускать раздражающие их ситуации, годами живя в состоянии ненависти, обиды или непрощения. В свою очередь, тело „платит“ им той же монетой», — сообщила Романив.

Специалист предупредила, что стресс, тревога, депрессия и уныние могут вызвать язву желудка, болезни почек, хронические мигрени, снижение зрения, а также боли в сердце, спине и горле. В некоторых случаях негатив даже способствует развитию онкологии.

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