Диетолог назвала ТОП-7 влияющих на счастье продуктов

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 55

Диетолог Денисенко назвала мясо, рыбу и зелень продуктами, влияющими на счастье

Диетолог назвала ТОП-7 влияющих на счастье продуктов

Фото: www.globallookpress.com / Justus Klingel

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Состояние радости и гармонии зависит от серотонина, а он чувствителен далеко не ко всем полезным фруктам и овощам.

Счастливым человека делают не только приятные события, во многом это состояние зависит от питания. Чем правильнее подобраны продукты, тем ближе к «седьмому небу» человек. О том, какие продукты важно включить в рацион, чтобы жизнь заиграла яркими красками, рассказала диетолог Людмила Денисенко.

В интервью KP.RU она пояснила, что ощущение счастья человеку дает гормон серотонин. Если с этим дефицит, организм подает сигналы: депрессия, перепады настроения, предменструальный синдром и это далеко не все. Но есть продукты, которые стимулируют выработку гормона. Серотонин очень любит аминокислоты и в особенности — триптофан. Его много в первую очередь в белковых продуктах — мясе, рыбе морепродуктах, причем именно из них он лучше всего усваивается.

Но, кроме триптофана, серотонин хорошо откликается на витамины групп В, С, минералы и другие полезные вещества. Все это можно найти в разных фруктах, овощах, зелени, но есть ТОП-7 продуктов, на которые стоит обратить внимание.

В этом списке — хурма, а также зелень, включая рукколу и листья салата, и авокадо. Кроме того, не стоит недооценивать бананы и помидоры. А еще — клубнику и шоколад, которые кроме быстрой гастрономической радости, умеют работать на перспективу. Правда, есть нюансы: к примеру, витамины и минералы можно с избытком получить только из сезонной клубники, а из шоколада лечит депрессию преимущественно горький — чем больше какао, тем лучше, и желательно — в утренние часы.

Вместе с этим важно не забывать о других важных правилах — полноценный и своевременный сон, полезный завтрак и физическая нагрузка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому категорически нельзя есть суп.

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