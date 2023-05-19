«Тройка по испанскому»: певец Роман Архипов раскрыл свою настоящую профессию

Исполнитель рассказал, что полученные во время учебы знания помогли ему за рубежом.

Музыкант Роман Архипов впервые стал известен, будучи солистом группы «Челси», однако мало кто знает, что по профессии он — регионовед. Об этом он сообщил 5-tv.ru на музыкальном фестивале «MGIMO Stars».

«Я очень рад тому, что получилось так. Это крутая профессия с огромным кругозором, с большим количеством знаний. Коммуникабельности учишься, языкам, общаться с разными культурами, народами. Мне это в моей профессии очень сильно помогает», — сказал исполнитель.

При этом в свое время он учился по направлению «Международные отношения». Музыкант отметил, что в вузовские годы был «нормальным студентом».

Сама учеба оказалась для Романа интересной, однако про подростковые увлечения он тоже не забывал. В вуз будущий музыкант поступил в 16 лет: он много веселился, вел активную жизнь, участвовал в культурных мероприятиях, много пел и выступал.

«Учился я хорошо. У меня единственная тройка как раз по испанскому. Потому что, ну, как-то так получилось», — объяснил певец.

По словам Архипова, по полученной в вузе профессии он так и не работал. Будучи на пятом курсе, юноша попал на популярное музыкальное реалити-шоу.

Тогда и начала зарождаться его карьера музыканта. При этом образование очень помогло звезде, когда он оказался за рубежом.

«Я когда там в каких-то интервью говорю, в принципе, я по специальности и работаю, как бы, международные отношения. У меня регионоведение, то есть, межкультурные коммуникации, в общем-то чем я и занимался живя за границей, будучи артистом, занимаясь музыкой, создавая благоприятный образ русского человека за пределами нашей родины», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Архипов рассказал о пьянстве на «Фабрике звезд».