«Тройка по испанскому»: певец Роман Архипов раскрыл свою настоящую профессию

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 647

Музыкант Роман Архипов по профессии является регионоведом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Исполнитель рассказал, что полученные во время учебы знания помогли ему за рубежом.

Музыкант Роман Архипов впервые стал известен, будучи солистом группы «Челси», однако мало кто знает, что по профессии он — регионовед. Об этом он сообщил 5-tv.ru на музыкальном фестивале «MGIMO Stars».

«Я очень рад тому, что получилось так. Это крутая профессия с огромным кругозором, с большим количеством знаний. Коммуникабельности учишься, языкам, общаться с разными культурами, народами. Мне это в моей профессии очень сильно помогает», — сказал исполнитель.

При этом в свое время он учился по направлению «Международные отношения». Музыкант отметил, что в вузовские годы был «нормальным студентом».

Сама учеба оказалась для Романа интересной, однако про подростковые увлечения он тоже не забывал. В вуз будущий музыкант поступил в 16 лет: он много веселился, вел активную жизнь, участвовал в культурных мероприятиях, много пел и выступал.

«Учился я хорошо. У меня единственная тройка как раз по испанскому. Потому что, ну, как-то так получилось», — объяснил певец.

По словам Архипова, по полученной в вузе профессии он так и не работал. Будучи на пятом курсе, юноша попал на популярное музыкальное реалити-шоу.

Тогда и начала зарождаться его карьера музыканта. При этом образование очень помогло звезде, когда он оказался за рубежом.

«Я когда там в каких-то интервью говорю, в принципе, я по специальности и работаю, как бы, международные отношения. У меня регионоведение, то есть, межкультурные коммуникации, в общем-то чем я и занимался живя за границей, будучи артистом, занимаясь музыкой, создавая благоприятный образ русского человека за пределами нашей родины», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Архипов рассказал о пьянстве на «Фабрике звезд».

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