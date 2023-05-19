МРОТ планируют увеличивать опережающими темпами

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Голикова: минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами

МРОТ планируют увеличивать опережающими темпами

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Все это потребует иной идеологии по зарплатам.

Минимальный размер оплаты труда в России всегда будет расти с опережением. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минтруда, пишет ТАСС.

«Мы приняли такое решение, что во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — заявила Голикова.

Также она добавила, что все это потребует иной идеологии по заработной плате в бюджетной сфере.

Прежде Путин спрогнозировал, что в текущем году заработная плата в России может увеличиться до 5%. По его словам, рост, в среднем, наблюдается по стране уже сейчас. Президент также заметил, что реальные располагаемые доходы граждан до конца года увеличатся на 2-3%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Мишустин заявил о росте номинальных зарплат россиян на 13%.

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