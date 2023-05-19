Не судьба: экс-жене Элвиса Пресли отказали в захоронении рядом с певцом

Позже бывшая супруга исполнителя отказалась от своей просьбы.

Экс-супруге певца Элвиса Пресли Присцилле отказали в просьбе быть похороненной рядом с ним. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По данным источника, отрицательное решение связано с тем, что знаменитый артист упокоен между матерью и отцом на кладбище Грейсленд. Если бы просьбу Присциллы удовлетворили, то могилу одного из родителей исполнителя пришлось бы перенести. При этом позже она отказалась от собственной инициативы.

Первые несколько лет их брака казались счастливыми для пары. Однако, когда карьера Элвиса снова пошла в гору, он начал постоянно гастролировать и выступать в Лас-Вегасе.

Элвис также время от времени встречался с другими женщинами, часто оставляя Присциллу дома с дочерью. Из-за того, что музыкант так часто отсутствовал, брак начал распадаться.

В январе этого года умерла единственная дочь Пресли певица Лиза Мари Пресли. 54-летняя знаменитость была найдена без сознания в своем доме в Калифорнии. Сообщается, что у певицы остановилось сердце — ей был сделан укол адреналина, чтобы восстановить пульс. Однако это не помогло.

Ранее 5-tv.ru писал, что ржавевший в пустыне 40 лет личный самолет Элвиса ушел с молотка.