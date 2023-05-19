Глава ЕК выступила против равноправных переговоров России и Украины

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 72

Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

Глава ЕК выступила против равноправных переговоров России и Украины

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum

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Глава заявила, что следующий пакет антироссийских санкций будет нацелен на пресечение путей обхода уже действующих ограничений.

Россия и Украина не должны иметь равные позиции на мирных переговорах. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии. Полный текст ее выступления опубликовала пресс-служба.

В своем заявлении она отметила, что Украина больше всего хочет мира, но, конечно же, справедливого.

«Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — заявила она.

Фон дер Ляйен также высказалась в поддержку «мирной формулы» украинского президента Владимира Зеленского.

Также глава заявила, что следующий пакет антироссийских санкций будет нацелен на пресечение путей обхода уже действующих ограничений.

С началом войны на Украине меры ЕС против России привели к снижению экспорта на 55% или на 50 миллиардов евро, а импорт на 60% — это 90 миллиардов евро в год.

Власти Москвы часто указывали на то, что готовы пойти на мирные переговоры с учетом новых реалий, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне. Там заявляют, что мир может быть установлен только на условиях Украины и после возвращения страны к границам 1991 года.

На саммите G20 в ноябре 2022 года Киев заявил, что у него есть свой «план достижения мира» из десяти пунктов. В числе условий: обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен военнопленными, а также восстановление целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боев, а также спецтрибунал для всех, кто виновен в развязывании конфликта и компенсация ущерба за счет активов России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на главу ЕК набросились в Twitter после слов о России.

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