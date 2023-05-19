В аэропорту Тбилиси оппозиционеры пытаются прорвать полицейский кордон

В аэропорту Тбилиси представители грузинской оппозиции пытаются прорвать полицейский кордон. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По сообщениям СМИ, на месте действует оппозиционная партия под названием «Дроа». Уже начались первые задержания.

Рейс авиакомпании «Азимут» вылетел из московского аэропорта Внуково около 9 утра. Скоро он должен приземлиться в Тбилиси. С самого утра полицейские закрыли зал ожидания аэропорта.

Корреспондент 5-tv.ru передавал информацию о том, что обстановка напряженная — слишком много сотрудников полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как аэропорт Тбилиси был оцеплен полицией из-за митинга оппозиции.