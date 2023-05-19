В аэропорту Тбилиси оппозиционеры пытаются прорвать полицейский кордон

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 423

У здания начались первые задержания.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В аэропорту Тбилиси представители грузинской оппозиции пытаются прорвать полицейский кордон. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По сообщениям СМИ, на месте действует оппозиционная партия под названием «Дроа». Уже начались первые задержания.

Рейс авиакомпании «Азимут» вылетел из московского аэропорта Внуково около 9 утра. Скоро он должен приземлиться в Тбилиси. С самого утра полицейские закрыли зал ожидания аэропорта.

Корреспондент 5-tv.ru передавал информацию о том, что обстановка напряженная — слишком много сотрудников полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как аэропорт Тбилиси был оцеплен полицией из-за митинга оппозиции.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
80.04
-0.72 86.50
-1.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

15:00
«Анна Плетнева долго меня уговаривала»: Романоф о создании группы «Винтаж»
14:40
«Тройка по испанскому»: певец Роман Архипов раскрыл свою настоящую профессию
14:28
ВС РФ продолжают уничтожать склады ВСУ с боеприпасами в ходе СВО на Украине
14:25
Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки на территории РФ
14:17
Глава ЕК выступила против равноправных переговоров России и Украины
14:07
В аэропорту Тбилиси оппозиционеры пытаются прорвать полицейский кордон

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию
Не ко всем экспериментам готов: почему SHAMAN не делает тату
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023