В аэропорту Тбилиси оппозиционеры пытаются прорвать полицейский кордон
У здания начались первые задержания.
Фото, видео: 5-tv.ru
В аэропорту Тбилиси представители грузинской оппозиции пытаются прорвать полицейский кордон. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий.
По сообщениям СМИ, на месте действует оппозиционная партия под названием «Дроа». Уже начались первые задержания.
Рейс авиакомпании «Азимут» вылетел из московского аэропорта Внуково около 9 утра. Скоро он должен приземлиться в Тбилиси. С самого утра полицейские закрыли зал ожидания аэропорта.
Корреспондент 5-tv.ru передавал информацию о том, что обстановка напряженная — слишком много сотрудников полиции.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как аэропорт Тбилиси был оцеплен полицией из-за митинга оппозиции.
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