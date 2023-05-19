Захару Прилепину успешно провели очередную операцию

Состояние Захара Прилепина стабильное, сообщила 5-tv.ru пресс-секретарь писателя. Операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе прошла успешно.

«Перелом был получен при произошедшем покушении, спиной мозг не был задет полученной травмой. В целях ускорения консолидации данного перелома и скорейшего восстановления врачами было принято решение о проведении операции по его фиксации», — добавила представитель писателя.

Операция проводилась общей командой: врачами из федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородскими медиками.

Известно, что Захар Прилепин уже пришел в сознание. По рекомендации врачей на данный момент он остается в палате интенсивной терапии.