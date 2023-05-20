Эмма Стоун лишилась роли в «Фантастической четверке» из-за запрошенного гонорара

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Для создателей киновселенной Marvel актриса оказалась слишком жадной.

Эмма Стоун лишилась роли в «Фантастической четверке» из-за запрошенного гонорара

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency / face to face

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Оскароносная звезда Эмма Стоун лишилась роли Сью Сторм в фильме «Фантастическая четверка» из-за запрошенного слишком большого гонорара. Об этом в интервью на YouTube-шоу Джона Рохи рассказал известный инсайдер Джефф Снайдер.

«Эмме Стоун предлагали роль Сью Сторм в грядущем фильме „Фантастическая четверка“, но она отказалась из-за разногласий по оплате. Сообщается, что Эмма хотела 20 миллионов долларов за роль», — сообщил он.

Аппетиты знаменитости создатели картины оказались не готовы удовлетворить. При этом о перезапуске фильма они сообщали еще в декабре 2022 года. На протяжении двух лет искали актеров. Съемки фильма запланированы на 2024 год в Лондоне, а выход — на 2025 год. Режиссером перезагрузки стал Мэтт Шекман с участием сценаристов Джеффа Каплана, Йена Спрингера и Джоша Фридмана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда стартуют съемки сериала «Секретные материалы», выходившего с 1993 по 2001 годы, и ставшего одним из самых популярных.

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