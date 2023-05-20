Точным огнем! Лучшее видео из зоны СВО за день

Вооружение российской армии ежедневно подтверждает свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах показана работа артиллерийских расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б». Бойцы поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также их замаскированные в густом лесу опорные пункты. Стрельба велась с закрытых и открытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальность более 20 километров.

Расчеты двух гаубиц работали в команде: сначала «Мста-С» произвели серию выстрелов по военным объектам противника с открытой местности, намеренно вынуждая его тем самым открыть ответный огонь. После этого расчеты оперативно меняли позицию. В это время «Мста-Б» нанесли удары с закрытых позиций по открывшим огонь артиллерийским установкам ВСУ.

На следующих кадрах показана уже работа артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) по уничтожению живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра. Экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» совершили тактический маневр на огневые позиции. После наведения по заданным координатам было произведено несколько прицельных выстрелов по подразделениям ВСУ.