«Совам» на заметку: как просыпаться быстро по утрам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 10 0

Легкая зарядка утром поможет быстро проснуться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru

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Есть несколько простых, но действенных способов.

Говорят, как день начнешь, так его и проведешь. Но как встретить утро бодро и энергично?

Основные причины усталости по утрам — хронический недосып, повышенная нервная возбудимость и проблемы с давлением. Возьмите за правило вставать по первому сигналу будильника. Если вы позволите себе «еще пять минут», организм может перейти в более глубокую фазу сна. Тогда подняться станет в разы сложнее, а вялость сохранится на весь день.

Что поможет проснуться?

  • Обязательно раздвиньте шторы или включите яркий свет. В темноте вырабатывается гормон сна — мелатонин, он только мешает бодрости;
  • Стакан воды натощак запустит важные обменные процессы организма. А долька лимона или сок лайма придадут энергии;
  • Легкая зарядка активизирует циркуляцию крови — мозг получит больше кислорода. К тому же спорт обеспечивает прилив эндорфинов, так что утро станет чуточку счастливее;
  • И, конечно, ваш главный козырь — контрастный душ*. Кстати, это еще и эффективное средство против старения кожи.

* — Контрастный душ не рекомендуется делать людям с некоторыми хроническими заболеваниями, поэтому не забудьте посоветоваться с врачом

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