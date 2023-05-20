«Эмоционально сложный процесс»: как остаться в хороших отношениях после развода

Стоит задать себе вопрос, а зачем сохранять отношения с бывшим и есть ли в этом смысл?

Как бы отношения прекрасно не начинались и как бы мы не были влюблены в друг друга, всегда может произойти так, что в определенный момент вы почувствуете, что брак перестал вас устраивать. Уже совсем не радует совместное времяпрепровождение, вы не видите совместного будущего и концентрируетесь на недостатках партнера. А попытки восстановить отношения, исчерпали себя. Поэтому все, что остается делать — разводиться. Клинический психолог Евгения Пименова рассказала в комментарии 5-tv.ru, как разойтись на положительной ноте и остаться в хороших отношениях.

Чтобы сообщить о намерениях развестись, эксперт советует выбрать подходящий момент, а не делать это мимоходом. Будьте готовы, что разговор будет длинным и эмоциональным. Часто люди избегают сложных разговоров, но вы должны понимать, что поговорить все равно придется.

«И запомните, этот разговор не должен звучать как одностороннее обвинение. В том, что отношения не сложились, ответственность, всегда лежит на обоих партнерах. Ваша задача не сказать другому как он плох, это лишь повлечет за собой ответную агрессию. Лучше рассказать о причинах, почему вам так сложно стало оставаться в этих отношениях и почему вы считаете развод лучшим решением», — отмечает Пименова.

Также будьте готовы услышать партнера. Невозможно остаться в хороших отношениях, сохраняя в себе невыраженные претензии. Если вы можете говорить о своих эмоциях и недовольствах, то дайте это сделать и другому.

Сохраняйте в памяти и поговорите о том, что вы этих отношениях было хорошего, почему они все равно были важны. Скажите, за то вы благодарны другому, это также важно, считает клинический психолог.

Дайте другому и себе пережить разрыв, нормально если какое-то время вы совсем не будете общаться. Ведь расставание и развод — это эмоционально сложный процесс и порой нужно время на его осознание.

Евгения Пименова советует обратиться к специалисту, поскольку семейный психолог может помочь не только сохранить отношения, но и по-хорошему расстаться.

Необходимо также сразу обсудить, как бы вы хотели видеть ваше общение после разрыва. Обычно сохранение хороших отношений после разрыва имеет смысл, если в семье есть дети. В таком случае, это действительно крайне важно и нужно приложить для этого максимум усилий.

«Если же детей в семье нет, то неплохо было бы спросить себя, зачем вам сохранять отношения с бывшим? Чтобы оставить контроль, заглушить вину, дать себе возможность передумать. Для чего? Часто, продолжая отношения после разрыва вы мешаете построению себе новых отношений», — подчеркнула психолог.

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