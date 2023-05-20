Звезда фильма «В бой идут одни «старики» рассказал, что привело Рустама Уразаева к смерти

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Полина Долгова
Полина Долгова 19 0

Звезда фильма «В бой идут одни «старики» рассказал о смерти актера Рустама Уразаева

Звезда фильма «В бой идут одни «старики» рассказал, что привело Рустама Уразаева к смерти

Фото: Кадр из сериала «Вирус», 2019 г.

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Звезда «В бой идут одни «старики» уточнил, что Уразаев вел нездоровый образ жизни и не только.

Близкие и друзья до сих пор не могут смириться со смертью артиста Рустама Уразаева, который стал известен россиянам по сериалу «Глухарь». Скорбит и легендарный узбекский актер Рустам Сагдуллаев, который был не только коллегой по цеху, но и другом скоропостижно скончавшегося. О том, почему Уразаев ушел так рано, звезда фильма «В бой идут одни «старики» рассказал изданию МК.

Актер ушел из жизни в возрасте 65 лет после долгой борьбы с онкологией. Свой диагноз он не раскрывал до последнего. Подруга покойного Мила Романиди призналась, что о проблемах со здоровьем знали только самые близкие. А остальные даже и не догадывались, что всегда энергичный артист может быть нездоров.

По словам Сагдуллаев, смерть Уразаева стала шоком для коллег, так как актер был «невероятно энергичен».

«Настоящий трудоголик — за все хотел браться, не отказывался ни от какой работы. Рустам поздно обратился, на мой взгляд, к врачам. Если бы пораньше, может, все было бы по-другому», — рассказал исполнитель роли Ромео.

По его мнению, артист халатно относился к своему питанию. Было такое, что он даже не успевал перекусить. Также на ухудшение здоровья повлиял ненормированный рабочий день и объем работы.

«Тот еще едок! Что есть под рукой, то и кушает», — поведал артист.

Уразаев умер 18 мая в московской больнице. Свою карьеру актер начал в 1974 году. За всю жизнь он сыграл более 50 ролей в театре и кино. Известность пришла после запоминающихся ролей в российских детективных сериалах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина смерти актера и режиссера Рустама Уразаева.

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