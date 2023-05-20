Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Глава МИД Лавров: дедолларизация началась на практике и в концептуальных выступлениях

Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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У России немало союзников и единомышленников среди мировых государств в вопросе отказа в расчетах от американского доллара.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики в своем выступлении на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политики.

«Дедолларизация началась, причем как на практике, так и в концептуальных выступлениях», — подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что Бразилия предложила на предстоящем в августе саммите БРИКС рассмотреть задачи ограждения финансовых расчетов и деятельности нового банка развития от «злоупотребления сохраняющейся роли доллара».

Глава МИД РФ добавил, что у России «немало союзников и единомышленников» среди мировых государств в вопросе дедолларизации, которые выдвигают свои инициативы в этом направлении.

На днях президент США Джо Байден назвал катастрофой возможный дефолт страны из-за превышения госдолга. По его словам, Соединенные Штаты гипотетически не смогут оплатить свои счета.

В то же время Байден поспешил успокоить население. По его словам, он ведет переговоры с республиканцами, чтобы те допустили повышение потолка госдолга. Он отметил, что эта мера сейчас необходима для предотвращения дефолта.

Американский лидер также заметил, что в Конгрессе прекрасно понимают риски ситуации и оценивают ее последствия как катастрофические.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия перейдет на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы.

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