Политический заказ? В США завершили расследование о вмешательстве в выборы

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Спецпрокурор Джон Дарем четыре года потратил на то, чтобы разобраться, а имело ли ФБР хоть какие-то основания для расследования. Наконец он представил 300-страничный доклад. Подробности — в материале.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Reinstein; 5-tv.ru

В деле о российском вмешательстве в американские выборы можно наконец ставить точку. Завершилось не просто расследование этого дела, а даже расследование о ходе расследования. Спецпрокурор Джон Дарем четыре года потратил на то, чтобы разобраться, а имело ли ФБР хоть какие-то основания для того, чтобы начинать весь этот сыр-бор. Итог работы — вот этот 300-страничный доклад.

Главная сенсация — как обычно, в самом конце: спецпрокурор выяснил, что ФБР, не учитывало либо игнорировало информацию, которая опровергала версию связи Трампа и России. Джон Дарем осторожно не говорит, что это был «политический заказ» на Трампа, но его логика такая — ФБР начало Большое расследование не имея на то достаточно оснований. Как следствие — обвинения, что Россия вмешивалась в выборы в 2016 году и «подыгрывала» Трампу не подтвердились. Но кто ответит за потраченные миллионы, поломанные судьбы и подорванное доверие между Москвой и Вашингтоном. Кто знает, если бы не было этого обострения, может и не дошло бы все до нынешней ситуации?

Но вот как все подали ФБР. В июле 2016 года, в разгар президентской кампании, информатор сообщил в бюро, что советник Трампа, некий Джордж Попадопулус хвастался в Лондоне своими связями с русскими. Он говорил, что у Москвы такой компромат на Хиллари Клинтон, что стоит его обнародовать, как Трамп сразу победит. В это время в сети как раз всплыли письма, украденные хакерами с серверов демократической партии. «Это русские нас взломали» — вопили демократы. «Точно-точно — русские! Вот доказательства» — в американские СМИ было вброшено досье, собранное неким Кристофером Стилом. Позже выяснилось, что он работал на Демпартию и Клинтон.

Но тогда, в 2016-м, все это раздули в настоящий политический Армагеддон, якобы Москва при помощи денег и армии хакеров из группировки «Вежливые мишки» пропихивает в Белый дом Трампа. На которого у русских еще более жесткий компромат. Когда Трамп все-таки победил, а связей его с Москвой не нашлось, пришло осознание: это что же Россия настолько могущественная, что поставила своего «кандидата» президентом США? Начался откат и в расследовании, выяснилось, что Попадопулос врал, досье Стила составлено из домыслов. На смену неуловимым «Вежливым мишкам» пришел очень осязаемый китайский шар — разведчик.

И вот логичный вывод всей этой шпионской эпопеи — у ФБР «не было оснований все это затевать!

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