Анна Семенович откровенно о своих сексуальных желаниях: «Я наказывала, доминировала!»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Анна Семенович призналась, что увлекается ролевыми играми и доминированием

Анна Семенович откровенно о своих сексуальных желаниях: «Я наказывала, доминировала!»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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В свои 45 лет знаменитость не обзавелась ни мужем ни детьми, однако страсти на личном фронте у нее кипят неустанно. Сама артистка не стесняется хвастаться интимными победами.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла подробности интимной жизни и открыто рассказала о своих сексуальных предпочтениях. В интервью для одного из YouTube-проектов она призналась в любви к ролевым играм в постели.

Исполнительница заявила, что ей нравится примерять на себя разные образы для того, чтобы разнообразить сексуальную жизнь. По ее словам, о своих сокровенных желаниях нужно говорить откровенно.

«Я наказывала, доминировала чуть-чуть. Я вообще люблю ролевые игры», — прокомментировала звезда российского шоу-бизнеса.

Пышногрудая блондинка отметила, что ей однозначно подходит образ доктора, однако она может и поменять «специализацию» прямо вовремя процесса. В целом, игры в спальне ее очень заводят — будь то карты на раздевание, или «сексуальные прятки».

«Зайди в магазин для взрослых, в этом нет ничего плохого», — поделилась она своим мнением.

45-летняя певица все еще не определилась со спутником жизни, однако мужским вниманием она точно не обделена. По ее словам, к 40 годам секс она полюбила даже больше, так полученный опыт и навыки позволили ей раскрыться.

В заключение Анна Семенович рассказала о своем отношении к изменам. Она призналась, что неблаговерность принесла бы ей сильную душевную боль, однако она смогла бы закрыть глаза на единичный проступок при наличии семьи и детей. Другое дело — постоянная любовница. Частые загулы, по ее словам, это верная причина указать мужчине на дверь.

Ранее 5-tv.ru писал, кто и зачем шантажировал Семенович голыми фото.

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