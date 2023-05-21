Для активного отдыха: новую туристическую тропу вдоль моря открыли в Крыму

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Полина Долгова
Полина Долгова 29 0

Новые туристические тропы вдоль моря появились в Крыму

Для активного отдыха: новую туристическую тропу вдоль моря открыли в Крыму

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Скалы почищены, и все оборудовано для безопасного передвижения.

В этом году туристы, отправившиеся в Крым, смогут пройти буквально по краю полуострова. Уже оборудованы несколько горных троп, которые проложены вдоль моря — в местах, где раньше отдыхающих никогда не было. Платить за шикарные виды нужно только хорошей физической формой, чтобы были силы удержаться и не устать в пути.

Первопроходцем нового пути стала бывшая московская спортсменка Мария Барсукова, которая с двумя маленькими детьми, решилась подняться по извилистой и опасной тропинке. Посмотреть здесь и вправду есть на что. Дух захватывает не только от пейзажей, но и от порывистого морского ветра.

«Я восхищена Крымом, мы часто бывали в Черногории, часто бывали в Италии, и Крым не уступает ни по красоте, ни по очарованию», — заявила спортсменка.

В советское время это была строго охраняемая местность. Прогулки пешком находились под запретом, а пейзажами могли любоваться только летчики морской авиации и пограничники, передают «Известия».

Обсуждение новой дороги бьет рекорды по количеству упоминаний на форумах и в социальных сетях. Любители активного отдыха шокированы тем, что откроется целых восемнадцать километров крутого горного пути, на преодоление которого в среднем уйдет восемь дней.

Пеший туризм в Крыму только начинает развиваться. Активное времяпрепровождение вернулось в моду и набирает серьезные обороты. К такой тенденции добавилось еще то, что многие из тех, кто приезжает на полуостров ради прогулок, предпочитают и правильное питание, включающее в себя фермерские продукты.

С первого взгляда, тропа не кажется сложной по проходимости, но крутые скалы представляют опасность даже для профессиональных альпинистов. Бывают и такие случаи, когда любительские восхождения заканчиваются трагедией, поэтому недалеко от Большой Севастопольской тропы всегда дежурят медики и служба МЧС. В этом году ожидается наплыв гостей. Местные планируют открыть здесь даже школу альпинизма.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в Крыму назвали незаконной передачу полуострова УССР.

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