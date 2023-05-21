Клинтон предрекла «конец Украины» в случае победы Трампа на выборах в 2024 году

Бывший президент США убежден, что сможет разрешить украинский конфликт за сутки. И ему это удастся, если он снова придет к власти.
Фото: www.globallookpress.com / Mike Theiler
Если Дональд Трамп станет президентом США по итогам выборов в 2024 году, Украине наступит конец. Такое мнение выразила экс-госсекретарь США Хилари Клинтон, комментируя переизбрание политика.
«Трамп был подарком для людей вроде Си Цзиньпина и Владимира Путина», — заявила Клинтон британской газете The Financial Times.
По ее мнению, в 2020 году президент РФ якобы надеялся на победу Дональда Трампа, чтобы тот вывел США из состава НАТО.
«Знаете, и он явно собирался делать все, что Путин хотел в отношении НАТО», — подчеркнула Клинтон.
Она скептически относится к переизбранию Трампа еще и потому, что он был неспособен к какому-либо стратегическому подходу к Китаю.
«Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет — это будет концом демократии в США», — добавила Клинтон.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Основным конкурентом Дональда Трампа является действующий американский лидер Джо Байден. Он пообещал защищать американскую демократию, в то время как Трамп назвал коллегу некомпетентным и высмеял его.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп призвал срочно положить конец конфликту на Украине.
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